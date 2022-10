RECORD pentru Eltrans: a vandut 53.000 de bilete in septembrie

Compania publica de transport calatori, Eltrans SA, a inregistrat in luna septembrie un numar record de bilete vandute de cand societatea isi desfasoara activitatea cu autobuze si nu cu tramvaie. Andrei Turcoman, directorul Eltrans, a declarat ca tendinta de crestere a vanzarilor de bilete a fost pe toata vara. "Am sesizat o crestere a vanzarilor de bilete inca din vara, cand vindeam in jurul a 45.000 de bilete lunar. In luna septembrie am avut un total de 53.000 de bilete vandute, care ... citeste toata stirea