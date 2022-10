"Refuse to be a victim", proiectul lui Bogdan Carausu de reducere a bullyingului si violentei din scoli

Violenta in randul tinerilor reprezinta una dintre temele societatii romanesti care tinde sa devina recurenta. Preocuparea pentru manifestarile de violenta, dilemele privind cresterea criminalitatii juvenile si a cauzelor ei, strategiile de prevenire si combatere a acestor fenomene ar trebui sa reprezinte subiecte de reflectie pentru factorii decidenti implicati in creionarea de politici social-educationale si nu numai. Avand in vedere datele ingrijoratoare cuprinse in raportul de evaluare a ... citeste toata stirea