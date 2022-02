Relatia cu Fiscul se digitalizeaza complet de la 1 martie

Firmele, asociatiile si persoanele fizice autorizate vor fi obligate, incepand cu 1 martie 2022, sa interactioneze cu Administratia Fiscala exclusiv online, in urma unor modificari la codul de procedura fiscala aprobate de Guvern anul trecut. Declaratiile, cererile sau inscrisurile vor putea fi transmise doar prin mijloace electronice la distanta. Documentele depuse in format fizic nu vor mai fi luate in considerare, iar contribuabilii care nu se conformeaza noilor reglementari risca sa fie ... citeste toata stirea