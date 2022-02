Retea de contrabanda cu tigari din Republica Moldova, desfiintata cu mascatii la Botosani

Politistii de frontiera, cu ajutorul mascatilor, au reusit sa desfinteze o puternica retea de contrabanda cu tigari ce opera in Botosani. Mai multe persoane au fost audiate, iar o suma consistenta de bani a fost confiscata. Sambata dimineata, 19 februarie, pe teritoriul judetului Botosani a avut loc o actiune maraton a politistilor de frontiera in cooperare cu mascatii de la IGPR.Au fost efectuate 11 perchezitii in mai multe localitati din judet si au fost audiate numeroase persoane, inclusiv ... citeste toata stirea