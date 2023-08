Revolta tot mai mare la Botosani! Cabinetul medicului care era de garda si a lasat-o pe gravida Alexandra sa moara a fost vandalizatCabinetul unui medic acuzat de moartea gravidei din Botosani a fost vandalizat de protestatari. Mai multi protestatari s-au adunat, joi, in fata spitalului din Botosani, unde tanara insarcinata a fost lasata sa astepte sapte ore.Botosanenii au scris "Nu am aer" si "Alexandra" pe fatada cabinetului particular al medicului Pitrop, unul dintre medicii acuzati ca ... citeste toata stirea