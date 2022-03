Romania rurala: prejudecati si lipsa educatiei in lupta contra cancerului de col uterin. "Ca potarnichile au fugit"

In judetul Botosani, mii de femei de la sat se tem sa faca un test ginecologic care le-ar putea salva viata. In unele cazuri, barbatii le interzic consultul, din motive greu de inteles. In acest context, sute de femei mor din cauza cancerului de col uterin. Statisticile oficiale plaseaza Romania pe primul loc in Uniunea Europana la numarul de femei care-si pierd viata din cauza cancerului de col uterin. Anual, peste 3.000 de femei sunt diagnosticate, la nivel national, cu acest tip de cancer, ... citeste toata stirea