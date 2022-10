ROTARY CLUB BOTOSANI continua programul bursier "Prof. dr. Constantin Manolache"

Proiectul bursier "Ajuta un copil sa invete!" initiat acum 9 ani de catre Rotary Club Botosani si sustinut in continuare de sponsori si parteneri, a creat posibilitatea acordarii pentru anul scolar 2022-2023, a unui numar de minim 4 burse scolare "PROFESOR DOCTOR CONSTANTIN MANOLACHE", in scopul sprijinirii elevilor din ciclul preuniversitar, de la unitatile scolare ale judetului Botosani. Valoarea unei burse este de 6.000 lei/an si se va acorda conform Regulamentului, in baza unui concurs de ... citeste toata stirea