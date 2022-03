Rural INVEST 2022, un nou program pentru dezvoltarea fermierilor botosaneni. Bani pentru investitiile in mediul rural

Senatorul botosanean Lucian Trufin a anuntat ca in sedinta Comisiei de agricultura din Senatul Romaniei a sustinut si votat unul din cele 4 programe de creditare-garantare pentru antreprenori romani. "PROGRAMUL RURAL INVEST" reprezinta un program pentru asigurarea lichiditatilor si finantarea investitiilor in mediul rural si mic urban, care are si o componenta de ajutor de stat nerambursabila de 10%, totodata acopera integral valoarea comisionului de risc si a comisionului de administrare. Prin ... citeste toata stirea