S-a finalizat ancheta privind drona din Ucraina prabusita in Botosani

Ministerului Apararii Nationale (MApN) a anuntat, joi, ca un aparat de zbor fara pilot a fost gasit, in februarie, in judetul Botosani. Acesta era de provenienta civila si nu avea armament si nici munitie."In data de 29 februarie, Ministerul Afacerilor Interne a solicitat sprijinul Ministerului Apararii Nationale pentru cercetarea si analiza unui aparat de zbor fara pilot, de mici dimensiuni, pe care l-a identificat in apropierea localitatii Unteni, jud. Botosani, ca urmare a sesizarii facute ... citește toată știrea