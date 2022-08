S-au facut cartile: Ada Macovei gata sa revina in functia de inspector scolar general

Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) pare sa fie de ceva timp front de lupta politica.Pe functia cea mai inalta din institutie s-au perindat in ultimul an si jumatate trei "generali", toti cu sustinere liberala.Iar atribuirea postului de inspector scolar general Filialei Judetene a PNL Botosani s-a facut tocmai in urma unor negocieri politice, in cadrul coalitiei de guvernare in care a intrat si PSD.Deja vu de inceput de an scolarCeea ce se intampla in aceste zile pare tras la indigo cu ... citeste toata stirea