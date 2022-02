Sala de sport din Darabani, pregatita cu paturi pentru refugiatii ucraineni: "Suntem cu totii solidari cu poporul ucrainean"

Mobilizare exemplara in orasul Darabani, cel mai nordic oras din Romania, din partea localnicilor si a autoritatilor. Primaria Darabani a publicat pe contul de Facebook imagini din Sala de Sport care a fostr transformata in centru de cazare pentru refugiatii din Ucraina. Primarul Alin Girbaci a anuntat ca mentine legatura cu toate autoritatile judetene pentru ca organizarea sa fie cat mai buna."Cetatenii s-au mobilizat exemplar la Darabani pentru a veni in sprijinul persoanelor din Ucraina . ... citeste toata stirea