Sansa pentru copiii statului. Proiectul-unicat prin care acestia primesc un loc de munca, dupa majorat

Zeci de persoane cu dizabilitati care au trait prin centrele de plasament au primit o sansa nesperata la o viata normala. Prin intermediul unui centru, unicat in Romania, acestia primesc loc de munca si sunt invatati cum sa se descurce siguri. In fiecare an sute de copii botosaneni ajung in sistemul de protectie al statului.Multi dintre acestia sunt abandonati de parinti chiar la nastere, din cauza dizabilitatilor. Fie ca este vorba despre probleme de natura psihica, fie deficiente fizice, ... citeste toata stirea