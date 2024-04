Saracul judet bogat. Resursele naturale neexploatate din nordul Moldovei ar scoate regiunea din foame

Judetul Botosani, unul dintre cele mai sarace din Romania are, in mod paradoxal, resurse naturale extraordinare. Toate aceste resurse zac insa neexploatate, inclusiv nisipuri cuartoase de cea mai buna calitate, si rezerve substantiale de gips si ape sulfuroase.Judetul Botosani este considerat unul dintre cele mai sarace din Romania, mai ales din cauza zonelor rurale, paupere dar si a aparentei lipsa de perspectiva. In realitate, paradoxal, Botosaniul este un sarac judet bogat al Moldovei. Mai ... citește toată știrea