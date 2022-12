Scaderea presiunii la reteaua de apa forteaza Modern Calor sa opreasca furnizarea apei calde

Comunicat de presa: Restrictionarea furnizarii apei reci, programata de catre societatea Nova Apaserv pentru astazi, 08.12.2022, incepand cu ora 16:00 va avea drept efect punerea in imposibilitate a operatorului local de termoficare de a furniza, la randul sau, apa calda menajera in municipiul Botosani. Sistemul de alimentare cu apa calda va fi oprit odata cu scaderea presiunii in reteaua de furnizare apartinand Nova Apaserv si va fi repornit imediat ... citeste toata stirea