Scandal intre doua grupuri de tineri in plina strada. Noua persoane au fost retinute VIDEO

Noua persoane au fost retinute, iar trei au fost plasate sub control judiciar, in urma conflictului care a avut loc, in noaptea de marti spre miercuri, in municipiul Botosani intre doua grupuri de tineri.Potrivit politiei, cei 12 tineri, cu varstele cuprinse intre 17 si 35 de ani, sunt banuiti de comiterea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice si lovire sau alte violente."Politistii continua cercetarile, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea cu exactitate ... citeste toata stirea