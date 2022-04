Scolile hi-tech de la tara, care surclaseaza unitati de invatamant cu pretentii de la oras. Unde se afla

In judetul Botosani, sunt 17 scoli satesti care sunt mai performante, din punct de vedere al dotarilor, ca majoritatea unitatilor de invatamant de la oras. Acestea beneficiaza de aparatura hi-tech, toate utlitatile dar si de sali de clasa ultra-moderne. Botosaniul este cunoscut, la nivelul infrastructurii educationale, ca un judet al scolilor de tara darapanate, cu wc-ul in fundul curtii si conditii de ev mediu. In anul 2022 sunt localitati in judet, unde lucrurile nu s-au schimbat radical iar ... citeste toata stirea