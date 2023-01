Se da in folosinta noul corp al Liceului Tehnologic Plopenii Mari. S-a stabilit si repartizarea claselor de gimnaziu si liceu

Dupa investitii realizate de Primaria Ungureni, elevii Liceului Tehnologic Plopenii Mari se vor intoarce la cursuri intr-o cladire noua, la standarde moderne. Anunt: Incepand cu data de 9.01.2023 se va da in folosinta noul corp al Liceului Tehnologic Plopenii Mari. Elevii claselor primare vor intra in salile in care au fost inainte. Intrarea in scoala se va face pe poarta din fata scolii (de pe drumul care coboara la Metaxa, numai clasele primare). Clasele de profesionala vor invata la etajul I, ... citeste toata stirea