Se incheie un capitol! Primaria a inceput scoaterea dalelor de pe Primaverii, tramvaiele devin oficial istorie - VIDEO & GALERIE FOTO

Orasul Botosani incheie un capitol in transportul public local si deschide altul.Adio, tramvaie in mod oficial!De astazi, 16 august 2022 s-a inceput eliminarea dalelor si a sinelor utilizate timp de cateva decenii pentru circulatia tramvaielor in municipiul Botosani.Reteaua a fost inaugurata in septembrie 1991 dupa ce lucrarile la depou si la infrastructura fusesera demarate cu doi ani inainte.Dupa 31 de ani s-a ajuns la momentul in care se renunta definitiv la tramvaie prin scoaterea ... citeste toata stirea