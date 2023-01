Anunt: S.C. Nova Apaserv S.A. Botosani anunta oprirea sistemului de alimentare cu apa in municipiul Botosani, maine 05.01.2023, in intervalul orar 09:00-14:00, in vederea remedierii avariei de pe conducta de apa din Fonta O 150 mm, localizata pe str. Maxim Gorki (in zona Tribunalului Botosani). ... citeste toata stirea