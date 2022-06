Se opreste din nou apa in 17 localitati. Se va reveni la normal cu furnizarea abia pe 24 iunie

S.C. Nova Apaserv S.A. Botosani anunta ca in data de 17.06.2022, in intervalul orar 08:00-16:00, Administratia Nationala Apele Romane - Exploatarea Complexa Stanca Costesti, are programate lucrari in zona statiei de Pompare Stanca in vederea remedierii unor defectiuni pe conducta de aductiune, fapt pentru care se va sista furnizarea apei potabile, catre utilizatorii din: orasul Stefanesti, orasul Saveni, respectiv comunele: Romanesti, Santa Mare, Calarasi, Rauseni, Todireni, Albesti, Trusesti, ... citeste toata stirea