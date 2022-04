Se pregateste scumpirea apei dupa sarbatori: NOILE tarife propuse - DOCUMENT

Consilierii judeteni se vor intalni saptamana viitoare in sedinta ordinara pentru a dezbate mai multe proiecte, iar unul dintre ele se refera la majorarea tarifelor practicate de SC Nova ApaServ SA.Alesii judeteni vor acorda un mandat special reprezentantului CJ in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) "Aqua Botosani" pentru modificarea tarifelor.Conform proiectului de hotarare, pretul pentru un metru cub de apa ar urma sa creasca de la 5,69 la 6,31de lei, in ... citeste toata stirea