Secretele uneia dintre cele mai brutale politii secrete din istorie. Calaretii in negru al caror nume a fost interzis

In Rusia secolului al XVI-lea a fost infiintata una dintre cele mai violente si infame politii secrete din istorie. Membrii ei se imbracau in negru, purtau capete taiate de caine la gatul cailor si au fost responsabili de atrocitatile din acea perioada. Ivan al IV-lea, supranumit "cel Groaznic", a fost unul dintre cei mai controversati lideri din Europa medievala si primul tar din istoria Rusiei.In jurul sau au fost tesute numeroase legende si a ramas cunoscut in istorie drept "tarul nebun" ... citeste toata stirea