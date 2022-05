Sefii din CJ Botosani, trimisi la... cursuri anticoruptie

42 de persoane cu functii de conducere din cadrul Consiliului Judetean Botosani vor participa la cateva sesiuni de instruire privind implementarea metodologiei de evaluare a riscurilor si a vulnerabilitatilor la coruptie la nivelul institutiilorConsiliul Judetean Botosani deruleaza, in perioada 3-6 mai 2022, activitatea de "Imbunatatire a cunostintelor si competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice in ceea ce priveste prevenirea si combaterea coruptiei", in cadrul ... citeste toata stirea