Seful DSVSA din Botosani, audiat de catre procurorii DNA. Sunt vizate fapte de coruptie

Seful Directiei Sanitar-Veterinare din Botosani a fost dus la audieri, in miez de noapte, la DNA. In prezent, la Botosani au loc cercetari ale procurorilor anticoruptie in cazul unor achizitii considerate dubioase la DSVSA. Vineri, procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie (DNA), Serviciul Teritorial Suceava, au descins, ajutati de jandarmi in judetul Botosani. Au fost perchezitionate mai multe locuinte, sedii de firma, dar si sediul Directiei Sanitar Veterinare din Botosani. Sunt vizate ... citeste toata stirea