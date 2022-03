Semnal de alarma venit din partea USR Botosani: Institutiile specializate sa se asigure ca refugiatii nu ajung victime in Romania!

Tragedia din Ucraina, ce ia proportii din ce in ce mai mari, cu fiecare zi, nu este un motiv pentru ca traficantii de persoane sa-si gaseasca noi victime. O serie de cazuri, ajunse deja in atentia opiniei publice, arata ca eforturile admirabile de intr-ajutorare facute de romanii din mai toate judetele tarii sunt umbrite de o serie de situatii in care refugiatii sunt considerati oportunitati sau surse de venit. Pentru ca exista chiar suspiciuni de incalcari grave ale cadrului legal, USR ... citeste toata stirea