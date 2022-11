Senatorul Cosma(AUR) catre ministrul Transporturilor: "De ce in planul initial al autostrazii A7 nu a fost inclus si judetul Botosani?"

Senatorul botosanean Dorinel Cosma, de la AUR Botosani, a transmis mai multe intrebari lui Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, cu privire la Autostrada Moldovei A7 si a conectarii la aceasta a judetului. Cosma sustine ca "din punct de vedere regional, in Romania exista o mare discrepanta de dezvoltare. Prosperitatea este concentrata in cativa poli urbani, mai ales in regiunea Bucuresti-Ilfov. In restul tarii, mai ales mai ales in zonele rurale sau al urbanului mic, situatia e radical ... citeste toata stirea