Senatorul Cosma ii cere ministrului Transportului sa intervina pe podul peste Siret intre Varfu Campului si Zvoristea

Senatorul botosanean Dorinel Cosma, AUR Botosani, a transmis ministrului Transporturilor, Sorin Mihai Grindeanu, o intrebare cu privire la momentul in care se va investi in podul peste Siret dintre Varfu Campului si Zvoristea, ca urmare a starii de degradare si a pericolului la care sunt supusi participantii la trafic. Va redam integral intrebarea transmisa de senatorul botosanean al AUR catre Ministerul Transporturilor: Zeci de soferii isi pun zilnic viata in pericol traversand podul peste ... citeste toata stirea