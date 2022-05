Senatorul Dorinel Cosma a participat la intrunire a Grupului de prietenei Romania - Lituania

Comunicat de presa Dorinel Cosma, senator AUR Botosani: In calitatea mea de membru al grupului de prietenei Lituaniano-Roman, am primit, marti, 3 mai 2022 vizita delegatiei Grupului pentru relatii interparlametare cu Romania din Republica Lituania. In cadrul intrevederii s-au abordat subiecte si teme legate de contextul grav de securitate de la granita Romaniei si pe agenda internationala, nevoia de a securiza intreg Flancul Estic prin intarirea prezentei aliate in Romania si Lituania, de la ... citeste toata stirea