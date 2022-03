Situatie apocaliptica la Botosani. Peste 200 de hectare de teren au ars intr-o zi

Incendiile de vegetatie au facut ravagii in ultimele 24 de ore la Botosani. Pompierii au luptat la foc continu pentru a stinge sutele de hectare care ardeau in tot judetul. Imaginile sunt apocaliptice. Imagini apocaliptice au fost surprinse la Botosani. In ultimele 24 de ore, peste 200 de hectare de teren au ars in 14 localitati ale judetului. Pompieri de la Trusesti, Stefanesti si Darabani au intervenit la foc automat alaturi de zeci de voluntari din 14 localitati, pentru stingerea incendiilor. ... citeste toata stirea