Un sofer din municipiul Botosani a fost filmat cand le oferea mita unor politisti, pentru a nu fi sanctionat, a anuntat, marti, Directia Generala Anticoruptie (DGA).Potrivit unui comunicat al DGA, ofiterii de la Serviciul Judetean Anticoruptie au fost sesizati in urma cu o zi, de catre politisti din cadrul Politiei Municipiului Botosani - Biroul Rutier, despre faptul ca, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, au oprit un sofer care nu purta centura de siguranta si a ... citeste toata stirea