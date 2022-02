Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani scoate la concurs 15 posturi de medici

Comunicat de presa: Sistemul sanitar botosanean are nevoie de tineri medici specialisti. Una dintre principalele directii de actiune a conducerii executive a Consiliului Judetean Botosani, in vederea cresterii standardelor de ingrijire a botosanenilor, este continuarea campaniei de recrutare a medicilor. In acest context, conducerea Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" a scos la concurs 15 posturi de medici. "Avem nevoie de tineri capabili, de medici in diferite specializari. Unul dintre ... citeste toata stirea