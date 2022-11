Start "Restaurari Grafice", proiectul prin care un licean si Primaria incearca sa salveze cladirile istorice degradate FOTO

Primaria Botosani si elevul Codrin Manea au demarat proiectul "Restaurari Grafice" prin care se incearca sensibilizarea si incurajarea proprietarilor cladirilor istorice aflate in stare de degradare pentru a investi in restaurarea acestora. "Proiectul ,,Restaurari Grafice" a inceput si deja primele doua desene au fost asezate in fata cladirilor, casele Silion si Pisoschi. Casa Silion este una dintre cele mai mari bijuterii arhitectonice din tara, este facuta de o femeie arhitect. M-a fascinat ... citeste toata stirea