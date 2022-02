START VOT la Eurovision! Oana Tabultoc: "Dragi botosaneni, am nevoie de votul vostru"

Selectia Nationala Eurovision Romania 2022 a ajuns la faza in care juriul si publicul aleg cei 20 de concurenti care vor concura in Semifinala LIVE ce va fi in direct la TVR 1, pe data de 12 februarie. Oana Tabultoc, botosaneanca in varsta de 21 de ani, studenta in anul II la Universitatea Nationala de Muzica Bucuresti, are nevoie de votul botosanenilor pentru calificarea in semifinala live a Eurovision Romania. Dupa concursuri internationale in Israel, Macedonia, Italia, Rusia sau Ucraina si ... citeste toata stirea