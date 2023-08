Sute de barbati ucraineni au trecut ilegal frontiera, de la inceputul conflictului din Ucraina, pentru a fugi de razboi, potrivit unor date transmise AGERPRES de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi.Analiza ITPF arata ca din data de 24 februarie 2022 pana la data de 15 august 2023, politistii de frontiera au depistat pe raza judetului Botosani 451 persoane care au intrat ilegal in Romania venind din Ucraina. Din cele 451 de cazuri, 190 sunt inregistrate in acest an. ... citeste toata stirea