Sute de lampi LED si camere de supraveghere VIDEO montate in comuna Ibanesti

Primarul Romica Magopet a anuntat ca nu mai putin de 419 lampi LED au fost montate pe drumurile principale din Ibanesti, urmand sa mai depuna inca doua proiecte de acelasi tip, dar si un sistem de supraveghere video. "Primaria comunei Ibanesti investeste in siguranta cetatenilor! In acest sens, au fost montate echipamente de supraveghere video stradala. Obiectivul a vizat montarea unui mare numar de camere de supraveghere, in locuri publice: intrare in localitati si intersectii de drumuri ... citeste toata stirea