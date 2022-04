Tanara referent de la Centrul de Creatie si arta incondeierii oualor: Asa ar fi corect sa fie de culoare rosie / Tehnica cu ciorapul este cea mai cunoscuta

Ouale incondeiate nu lipsesc de pe masa romanilor in zilele de Pasti. De toate culorile sau doar rosii fac parte mereu din meniul pascal. Majoritatea gospodinelor pastreaza cu sfintenie traditiile si isi arata maiestria in fiecare an.Traditiile respectate sau nu?Despre arta incondeierii oualor am vorbit cu Daliana Bejan, referent Compartiment Arta Populara Artizanala si Mestesuguri Traditionale din cadrul Centrului de Creatie Botosani. Este o tanara de 25 de ani angajata la Centrul de ... citeste toata stirea