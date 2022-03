Teama populatiei impartita intre boala si razboi: Doua centre de vaccinare au fost INCHISE! Familie de refugiati la izolare in Botosani, dupa o pozitivare

Izbucnirea razboiului din Ucraina a pus in umbra criza sanitara care a lovit omenirea, iar actualul dusman al mapamondului pare sa fie mai feroce.Se vorbeste mai putin despre cazurile (multe sau putine) de pozitivare sau de (dez)interesul fata de imunizarea in masa.Pandemia umbrita de razboiLa Botosani, spre exemplu, de la invazia Ucrainei, care a inceput pe 24 februarie, au fost inregistrate mai putin de 200 de cazuri in intreg judetul. Iar pe centrele de vaccinare au inceput sa se puna ... citeste toata stirea