In vremuri in care instantele sunt supraaglomerate de procese intre rude pentru cate o bucata de teren, gradina sau locuinte, exista proprietati pe care nimeni nu doreste sa le revendice. In mod oficial, pentru ca este posibil ca aceste terenuri sa fie folosite, insa cumva intr-o zona gri.Botosanenii care refuza sa fie proprietariAceste ciudatenii care tin de latura funciara au fost dezbatute in cadrul Comisiei Judetene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor ... citeste toata stirea