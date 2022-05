The Track Namibia, o noua provocare pentru pompierul maratonist Iulian Rotariu

Iulian Rotariu se afla in fata unei noi provocari. La nici patru luni de la castigarea ultramaratonului NOMAD din Laponia Finlandeza, unde alergat non-stop 237 de kilometri in 48 de ore, la temperaturi de minus 40 de grade, pompierul botosanean doreste sa-si depaseasca limitele in desertul Namib, la plus 50 de grade.In perioada 18 - 27 mai 2022, Iulian Rotariu va reprezenta Romania la ultramaratonul The Track Namibia.Alaturi de alti 20 dintre cei mai puternici ultramaratonisti din lume, ... citeste toata stirea