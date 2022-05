Tanarul fermier Tiberiu Nichiteanu, care lucreaza peste 1.000 de hectare in zona Miorcani, Radauti-Prut, a declarat ca in zona de nord-est a judetului seceta nu se resimte la fel ca in sud. "Pe malul Prutului inca e bine, dar este seceta in judet. Noi, aici, nu resimtim atat de sever lipsa de precipitatii, dar stiu ca in sudul judetului sunt probleme. Cert este ca trebuie ploaie peste tot", a ... citeste toata stirea