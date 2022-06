Tinuturile mamutilor din nordul Romaniei. Cercetarile care au scos la iveala o lume fascinanta

In nordul judetului Botosani, inca de acum sase decenii au fost facute descoperiri care demonstreaza ca acest teritoriu era strabatut de turme de mamuti, urmarite de vanatori paleolitici. Descoperirile sunt absolut fascinante si unice in acelasi timp. In anul 1961, o echipa de specialisti condusa de reputatul arheolog Alexandru Paunescu incepea cercetarile pe malurile Prutului, in comuna Ripiceni, judetul Botosani. Acest loc, numit "La Izvor", era cunoscut de catre pionierii arheologiei din ... citeste toata stirea