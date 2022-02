Tirzioru inaugureaza Stadionul cu Holograf, Mirel Manea, amical FC Botosani-Poli Iasi, campioana olimpica Simona Radis

Stadionul orasului Saveni, cu tribuna acoperita si gazon sintetic, va fi inaugurat in primavara acestui an cu un adevarat show. Primarul Relu Tirzioru, prezent la Tele M, a spus ca mai sunt mici lucrari de executat pana in luna martie, dupa care va fi facuta receptia la intregul complex care cuprinde si terenuri de baschet si volei cu tribune si vestiare, pe langa terenul de fotbal cu suprafata de joc sintetica si 1500 de locuri acoperite, sala de conferinta. Stadionul din Saveni a fost ... citeste toata stirea