Chiar daca pare greu de crezut in secolul in care oamenii cauta panouri fotovoltaice pentru case, folosesc roboti la multe treburi casnice, cei instariti fac calatorii pe Luna, iar tinerii sunt asi in tehnologie, in satele din Botosani oamenii se incalzesc cu balegar uscat. Sau tizic, asa cum i se spune unui amestec din balega de vaca si paie, care tine loc si de brichete, si de pelete, si de lemn ori de gazul din centralele termice. In lumea satului, traditia bate orice inventie, mai ales daca