Traditia periculoasa a incendierii campurilor pune pompierii pe jar. Cum este afectata viata oamenilor

Campurile din judetul Botosani sunt cuprinse de flacari, in aceasta perioada, intrucat satenii continua sa curete terenurile agricole ca in Evul Mediu punand in pericol mediul inconjurator, dar si vietile oamenilor. La fiecare inceput de an, mai ales cand se incalzeste vremea, pompierii stiu ca incepe un nou sezon de incendii masive de vegetatie. Satenii practica un obicei ilegal si periculos, pentru a-si curata rapid si ieftin terenurile agricole sau pasunile. De la inceputul acestui an s-au ... citeste toata stirea