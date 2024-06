Tragedia de la fabrica de cascaval din Ibanesti: Patronul a murit chiar de Rusalii incercand sa-si salveze angajatii

Radu Tudose, patronul fabricii de cascaval de la Ibanesti, a murit in duminica de Rusalii, incercand sa isi salveze angajatii, dupa ce acestia au cazut intr-un bazin de decantare.Coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu, a confirmat ca barbatul transportat in stare grava la Iasi cu elicopterul, dupa ce a cazut intr-un bazin de colectare a apelor uzate de la o fabrica de lactate din Ibanesti, a decedat.Acesta este al patrulea deces inregistrat in urma tragicelor evenimente de la ... citește toată știrea