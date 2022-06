"Tragedia de la Hutani" - marturii cutremuratoare - Prima carte despre cel mai mare accident din istoria Romaniei: Scriam si plangeam - VIDEO & FOTOGALERIE

"Pana a venit Armata am vazut o femeie, imi aduc aminte si acum, se zbatea ca pestele, o femeie voinica, chiar in partea aia inspre Hutani. Eu nu am stiut ca un om poate sa se zbata ca pestele pe uscat, mi-a ramas inscris in memorie".Martor ocularAceasta este scena care i-a ramas intiparita in minte lui Dumitru Ciobanu, unul dintre martorii dezastrului din data de 29 iunie 1980. Avea pe atunci 12 ani si din intamplare se afla in apropierea podului de pe care se rasturnase un autobuz care, ... citeste toata stirea