Trei botosaneni au umplut casele de schimb valutar cu bancnote false

olitistii au ridicat, in vederea continuarii cercetarilor, peste 2.800.000 de dolari si aproximativ 70.000 de euro, de la o societate comerciala din judetul Suceava, de la care s-ar fi aprovizionat botosaneniiIn perioada 11-12 iulie 2022, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Botosani, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani, au pus in executare 7 mandate de perchezitie domiciliara, in judetul Botosani, la persoane ... citeste toata stirea