Tricolorul sarbatorit in centrul orasului cu subsecretar de stat, oficialitati si o multime de botosaneni: Sa cinstim simbolurile nationale - FOTO & VIDEO

Ca in fiecare an, festivitatea a avut la intersectia strazii Cuza Voda cu Marchian, zona denumita drept Piata Tricolorului.Ziua Drapelului marcata la BotosaniLa evenimentul organizat de Institutia Prefectului si Garnizoana Botosani au luat parte oficialitatile orasului, de la parlamentari la consilieri, dar si botosaneni de toate varstele.Dupa ce reprezentantul Guvernului in teritoriu, Sorin Cornila, a dat onor Garzii Militare, s-a intonat Imnul National.Mai apoi, Drapelul National al ... citeste toata stirea