Aproximativ 200 de angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" au organizat, joi, un nou protest in curtea institutiei, ei reclamand nivelul scazut al salariilor, dar si deficitul de personal cu care se confrunta cea mai mare unitate medicala din judet.Actiunea, organizata de Sindicatul "Solidaritatea sanitara", a facut parte din calendarul actiunilor de protest al Federatiei "Solidaritatea sanitara" si a avut loc in acelasi timp in mai multe localitati din tara.Sindicalistii ... citeste toata stirea