Un barbat a murit dupa ce casa in care locuia a fost cuprinsa de flacari. De la ce a pornit incendiul

Un barbat in varsta de 50 de ani, din localitatea Babiceni, judetul Botosani, a decedat marti dimineata in urma unui incendiu care a izbucnit in locuinta sa, au anuntat reprezentantii ISU.Potrivit ISU, mama barbatului, care dormea in alta camera, a simtit miros de fum si a incercat sa il salveze, dar nu a reusit din cauza flacarilor. Aceasta a iesit din locuinta si a sunat dupa ajutor."La caz au ajuns, in cel mai scurt timp, pompierii din cadrul ... citește toată știrea